İbrahim Kalın, Trump'ın güvenlik danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi Kalın, İstanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü.

Güncellenme 11 Şubat 2018 14:36

Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İstanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Yapılan ikili görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi.

"İki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır"

McMaster ve Kalın'ın görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret edenAmerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır" denildi.

"Görüş alışverişinde bulunulmuştur"

Görüşmede ayrıca, "Öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır."