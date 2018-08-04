İbrahim Eren'den "Eurovision" açıklaması

TRT Genel Müdürü Eren, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılınmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 16:39

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT’nin neredeyse 100 yılı doldurmuş bir kurum olduğunu, bu nedenle kendi geleneği, kendi kültürü, kendi alışkanlıkları olduğunu, TRT'nin de bir kurum kültürü olduğunu, TRT’nin tek bir karakter olarak değil, bir aile olarak tasvir edebilecek bir kurul olduğunu söyledi.

Eren, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin soruya, "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var, yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz” ifadeleri ile cevap verdi.