İBB'nin işgaline ilişkin iddianame kabul edildi
15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde İBB binasının işgali ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 27 Kasım'da.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 27 Kasım'da yapılmasına karar verildi.
AA