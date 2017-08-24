İBB'nin işgaline ilişkin iddianame kabul edildi

15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde İBB binasının işgali ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 17:31