İBB'den bayram öncesi flaş hamle! Artık onlar da geçebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır devam eden bir yasağı kaldırdı ve o araçların da köprülerden geçişine izin verdi.

Güncellenme 01 Haziran 2019 12:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 yıldır devam eden bir yasağı kaldırarak, yolcu taşıyan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı minibüs ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesine izin verdi.

Daha önceki dönemlerde ceza yiyen araçlara Meclis’ten çıkarılan yasayla af gelmişti. Bu karar sonrası İBB dün de Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini değerlendirdi.

Hangi araçlara geçiş izni verildi?

Yapılan toplantıda alınan karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 1. sınıf araçlar ile yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, N1 sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçları geçebilecek.

Kamyonetler de geçebilecek

Azami yüklü ağırlığı 0,75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan kamyonetler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabilecek.