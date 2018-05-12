Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban kansere yakalanıyor. Peki Hüsnü Çoban ölecek mi?

Güncellenme 12 Mayıs 2018 12:11

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın sempatik karakteri Hüsnü Çoban'a tiroid kanseri teşhisi konuldu.

Haziran ayında sezon finaline girecek olan Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hüsnü Çoban şoku yaşandı. Bitkinliği ve burun kanamaları artan Hüsnü Çoban, bunun nedenini ilk başlarda anlayamıyor fakat daha sonra ekibe yıllarca hekim olarak hizmet etmiş olan kişiye derdini anlatıyor. Çoban geniş bir tedavi sürecine girmek istediğini belirtiyor.

Hüsnü'nün sesinin de kısıldığını söylemesi doktoru endişeye sevk eder, daha sonra başka bir doktora yönlendiriliyor. Kan tahlillerinde sıkıntılı bulgular elde edilen Çoban'ın boynundaki kitle, hastalığının ne kadar ciddi olduğuna işaret ediyor.

Tedavi eden doktor, tiroid bezlerinden biyopsiile parça alınmasına karar verir. Daha sonra ortaya çıkan sonuçlar Hüsnü Çoban'ı adeta yasa boğuyor. Hüsnü'nün tiroid kanserine yakalandığı teşhisi konuluyor.

Hüsnü Çoban, bu hastalığı ailesine nasıl anlatacağını düşünerek, ölme ihtimali karşısında çocuklarını yalnız bırakacağı fikri ile büyük acı çekiyor. Bütün bunlar yaşanırken ailesi Hüsnü Çoban'a doğum günü partisi düzenliyor. Hüsnü, en mutlu olacağı günde aldığı bu kara haber sonrasında ne yapacağını düşünürken bundan sonraki bölümlerde neler olacağı ise merak konusu oluyor.