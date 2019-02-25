Hüseyin Yücel, kısa sürede başarıyı nasıl yakaladığını anlattı

Üniversite yıllarında borsa ile tanışan iş adamı Hüseyin Yücel, bu süreci başarıya nasıl dönüştürdüğünü anlattı.

Güncellenme 25 Şubat 2019 11:17

Hüseyin Yücel, hakkında bilinmeyenleri, başarısını ve yeni projelerini anlattı. Yücel, üniversite yıllarında borsa ile tanıştı. Hırs ve azmini başarıya dönüştürerek milyon dolarlık portföye ulaşan Yücel’in, günlük işlem hacmi Türkiye borsasının yüzde 5-10’luk kısmını kapsayan duruma geldi.

"Kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz”



10 sene içinde 300 milyonluk bir servetin sahibi olan Yücel, petrol ve akaryakıt alanlarında yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Başkent Ankara’nın gözde semtlerinde birçok akaryakıt istasyonu kazandırdıklarını belirten Yücel, yeni yatırımlarında müjdesi verdi. Ankara’da birkaç akaryakıt istasyonu daha alarak, sağlanacak istihdamla hem kent hem de ülke ekonomisine destek vermek istediğini belirten Yücel, “İstasyonlarımızda müşteri güvenliğine önem veren, yaptığımız yenilikler ve geliştirdiğimiz hizmet anlayışımızla kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

"Borsa macerasına ortalama 2000 sterlinle başladı"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu olan Yücel, üniversite hayatının ilk yıllarından itibaren borsayı yakından takip etmeye başladı. Yücel, ilk hisse işlemlerini ise Sabah Grubu’nda yaptı. Borsa macerasına ortalama 2000 sterlin (1850$) ile yatırıma başlayan Yücel, işlem hacmini genişletmeyi hedefleyerek yaptığı işlemler sonucunda Borsa girişimlerinin ilk yıllarında ilk milyon dolarını kazanarak ilerlemeye devam etti. Yücel, 36 yaşına geldiğinde ise 100 milyon dolarlık portföye ulaştı.

“Sağ elin yaptığını sol el görmemeli”

Yatırımlarını daha sonra borsa dışına kaydırmaya başlayan Yücel, Başkent Ankara’nın gözde semtlerinde birçok akaryakıt istasyonu kazandırdı. Opet ile anlaşmalar imzalayan Yücel, hayata geçirdiği birçok yenilikle de Ankaralılara kaliteli hizmet vermek için çalıştı.

Yaptığı yardımlar hakkında bilgi vermek istemeyen Yücel, “Sağ elin yaptığını sol el görmemeli” diyerek yaptığı yardımları dillendirmekten hoşlanmadığını ifade etti. Yücel, “Siz duymadan, biz yine yardımlarımıza devam edeceğiz” dedi.