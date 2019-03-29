Hüseyin Sözlü'den ücretsiz ulaşım müjdesi!

MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hüseyin Sözlü, öğrencilere ücretsiz toplu taşıma ve kurs müjdesi verdi.

Güncellenme 29 Mart 2019 16:45

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü; seçimler sonrası görevine devam etmesi durumunda, belediye otobüslerinin tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı.

Öğrencilere ücretsiz kurs imkanı

Sözlü; yaptığı yazılı açıklamada, 13 ilçede Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerini faaliyete geçirip, her yıl yaklaşık 11 bin öğrenciye ücretsiz kurslarla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanma fırsatı sunduklarını anımsattı.

Öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma müjdesi

Kent genelindeki eğitim desteğine toplu taşıma hizmetini de dahil edeceklerini belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Türkiye'de en ucuz toplu taşıma hizmetini veren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet dönemimizde çocukların eğitimi için her türlü fedakarlığı yapan dar gelirli vatandaşlarımızın destekçisi olmayı sürdürecektir. 1 Nisan'dan sonra, yeni oluşacak belediye meclisimizde karar alarak, belediye otobüslerimizin tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına ücretsiz toplu taşıma hizmeti vermesini sağlayacağız. Öğrencilerimiz, okullarına gidip gelirken klimalı, konforlu ve güvenli belediye otobüslerimizden ücretsiz yararlanacaklar."