Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR şoku!

Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya performansları yeterli bulunmadığı gerekçesi ile VAR görevleri verilmeyecek.

Güncellenme 27 Kasım 2018 13:23

Merkez Hakem Kurulu başta Başkan Yusuf Namoğlu ve Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi.

Kurul, FIFA hakemleri olan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’nın VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığı için yeni bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesi kararı verdi.

Bilindiği üzere Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşması 1-1 bitmiş, Konyaspor'un lehine verilen penaltı kararı ise büyük tepki toplamıştı.

Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Süper Ligimizin 13 haftasına ait müsabakalar, özellikle Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakemleri ile Video Yardımcı Hakemliği ( VAR ) görevini yürüten hakemlerimizin performansları, Merkez Hakem Kurulumuz tarafından tüm detayları ile değerlendirilmiştir. Kurulumuz, uygulamaya başladığı tarihten itibaren UEFA'nın takdirini kazanan, Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük katkılarıyla hakemliğin ve futbolun gelişimine yarar sağlayacağına inandığımız VAR sisteminin, sağlıklı gelişmesini engelleyici olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri almakta kararlıdır.

VAR görevleri verilmeyecek

Hakemlerin sahadaki çok kritik bariz hatalarını çözmekle yükümlü sistemin, VAR Protokolü kuralları dikkate alınmaksızın uygulanması ve bunun alışkanlığa dönüşme endişesi de kabul edilemez. Bu bağlamda kurulumuz, söz konusu müsabakada karar ile uygulama sorumluğu olan FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur.

Hakemlerin dinlendirilmesine karar verildi

Ayrıca, diğer profesyonel lig müsabakalarının gerek görüntü ve gerekse gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda kurulumuz, siyah-beyaz hata kapsamında değerlendirdiği hakemlerin de çeşitli periyotlarda dinlendirilmesine karar vermiştir."