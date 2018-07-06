Hurşit Tolon'un yine FETÖ'den ağzı yandı!

Ergenekon sanığı Hurşit Tolon, bir çete tarafından "FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış" sözleri ile dolandırıldı.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 09:57

Ergenekon davası nedeni ile yıllarca tutuklu kalan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, dolandırıcılar tarafından FETÖ tehdidi ile kandırıldı. Tolon'un saniye saniye görüntülenen dolandırılma anında 13 bin dolar kaptırdığı ortaya çıktı.

13 bin dolar kaptırdı

Ergenekon ve Zirve cinayetleri kapsamında tutuklu yargılanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 'FETÖ' iddiasıyla yaklaşık 13 bin dolar dolandırıldı.

O anlar görüntülendi

"FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış" sözleri ile tuzağa çekilen Tolon'un dolandırıcı çeteye kaptırdığı 12 bin 620 doların teslim anı saniye saniye görüntülendi.

Daha önce başka ünlü isimler de dolandırılmıştı

Daha önce, Hurşit Tolon gibi aralarında Canan Karatay ve şarkıcı Ümit Sayın'ın da olduğu onlarca ünlü isim de telefon dolandırıcılarının kurbanı olmuştu.

FETÖ ile dolandırdılar

Hurşit Tolon'a kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "FETÖ, adınıza kayıtlı sabit hat üzerinden yurtdışına para transferi yapmış, bu nedenle bankadaki paranız bloke edildi. Blokeyi kısa sürede kaldıracağız. Güven timinden bir arkadaş gelecek, parayı çekip ona verin. Ardından biz operasyon başlatacağız" dedi.

Parayı kendi elleri ile verdi

Bu ifadeler üzerine 12 bin 600 doları dolandırıcılara veren Tolon’un, operasyon olmadığını görünce dolandırıldığını anlayıp emniyete şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Tolon’un araç içinde zarfa koyduğu parayı dolandırıcıya verme anı da güvenlik kameralarına yansıdı.