Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na tepki!

Hülya Koçyiğit, askere destek ve moral vermek için Hatay'a giden ünlü isimleri eleştiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Güncellenme 07 Nisan 2018 12:09

Türk sinemasının önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar beraberinde askere moral ve destek için Hatay'a giden ünlü isimleri eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

İkinci kez bölgeye gitmiş

Yazılı açıklama yapan ünlü oyuncu, ikinci kez moral ziyaretine gittiğini ve ziyaretin ardından edilen hakaretlerden dolayı şaşırdığını söyledi.

Atatürk'in sözüyle cevap verdi

Koçyiğit, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurucusu, siyaset üstü olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli sözlerinden sadece bir tanesini paylaşmak isterim izninizle. 'Efendiler, siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.' Sanata, sanatçısına bu denli kıymet veren, dünyaya adını duyurmuş bir liderin ardından, Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan aynı partinin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkesinin sanatçıları için az bile söylediğini ifade ettiği sert, nahoş bu sözleri, partisinin kuruluşundan bugüne var olan paydasıyla örtüşmediğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Duyarlı yurttaşlık vurgusu

Türkiye için yıllarını veren duyarlı bir yurttaş olduğunu vurgulayan Hülya Koçyiğit, demokratik olmaktan sıkça bahsedildiğini, ancak bir o kadar da demokratlığa ters düşüldüğünü söyledi.

"Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ediyorum"

Koçyiğit ayrıca, "Şu zamanlarda biliyorum ki bu yazının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını nasıl olur da telaffuz ederim diye eleştiren, beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları -yeni çağa ayak uydurursak- 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi olacak" ifadelerini kullandı.