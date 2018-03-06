Hülya Avşar'ın Aslantuğ'a söylediği sözler olay oldu!

Hülya Avşar'ın programında Mehmet Aslantuğ ile aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Güncellenme 06 Mart 2018 11:20

Programına en sonra Mehmet Aslantuğ'u konuk eden Hülya Avşar'ın kadınlar hakkında kullandığı sözler eleştirilerin odağı oldu. Avşar'ın "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.

Kadının üretime girmesi lazım

Aslantuğ ise Hülya Avşar'dan sözü alarak, "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" şeklinde yanıt verdi.

Erkek egemenliği güzel bir duygu

Kadın özgürlüğü ile ilgili bir şey söylemediğini belirten Avşar, "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" ifadelerini kullandı.

Özgürlükten kasıt…

Aslantuğ ise buna, "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle cevap verdi.

Kadının kendi işi olmalı

Hülya Avşar söz tekrar alarak, "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" dedi.

Bu durum hem kadına hem de erkeğe anlam katıyor

Bu çok anlaşılır bir duygu olduğunu belirten Aslantuğ, bunun formüle etmek gerektiğini, bu durumun erkeğe ve kadına anlam kattığını, bu duyguların korunması gerektiğini, kadının evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmaması gerektiğini söyledi.