Hülya Avşar'dan "yerli ve milli" hareket!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, reklam anlaşması yaptığı firma ile dolar yerine TL üzerinden anlaşma kararı aldı.

Güncellenme 22 Eylül 2018 12:42

Türkiye’de son günlerde yaşanan döviz krizi nedeniyle değer kaybetmeye başlayan TL’ye destek için harekete geçen ünlüler kervanına Hülya Avşar’da eklendi. Ünlü sanatçı Avşar, daha önce dolar üzerinden reklam anlaşması yaptığı şirketle yeni sözleşme imzaladı. Güzel sanatçı bu kez sözleşmelerini dolar üzerinden değil, TL üzerinden yapma karar aldı.

Üç milyon alacak

Daha önce de bir kaz kez reklamlarında oynadığı firma Avşar2ın bu teklifini memnuniyetle karşıladı. Taraflar geçtiğimiz günlerde TL üzerinden yeniden el sıkıştı. Avşar, bir yıl uzatma karşılığında 3 milyon lira alacak.