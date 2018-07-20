Hülya Avşar, neden emniyete gitti?

Ebru Yaşar, Hülya Avşar'ın hayranı ile yaşadığı talihsiz bir olayı Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde anlattı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 16:51

Akşam Gazetesi'nde, "Hayranı Hülya Avşar’a Arkadan Sarılınca" başlıklı bir yazı kaleme alan ünü şarkıcı Ebru Yaşar, sanatçılar ve hayranları arasındaki ilişkiden bahsetti.

Yazısında sanatçı ve hayran ilişkisinin çok farklı olduğunu belirten Yaşar, bir sanatçıyı hayranlarının var ettiğini ifade etti.

Ebru Yaşar, bazen hayranlık boyutunun sınırını aştığını, kimi zaman tacize kadar gittiğini, Hülya Avşar'ın Balıkesir'de hayranı ile zor anlar yaşadığını anlattı.

Ebru Yaşar, sanatçılar ile hayranları arasındaki ilişkinin başka bir şeye benzemeyeceğini, sanatçıyı sevdiklerini, var ettiklerini, sanatçının da bunu bildiğini, hayranına saygı göstermeyen bir sanatçının varlığını devam ettiremeyeceğini, bazen bu ilişkinin hayranlık boyutunu aşıp tacize varabildiğini belirtti.

Bu olaylardan birinin Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından Hülya Avşar yaşadığını belirten Ebru Yaşar, İstanbul’dan Balıkesir’e giden sanatçı hayranlarının kendisini takip ettiğinden habersiz sahilde yürüyüşe çıktığını, dalgın dalgın sahilde yürürken, İstanbul’dan gelen hayranları bir anda arkadan yaklaşarak ünlü sanatçıya sarıldığını, Hülya Avşar'ın doğal olarak çok korktuğunu, Avşar'ın bir anda çığlıklar atarak ellerinden kurtulduğunu, ortalığın bir anda karıştığını, meselenin anlaşıldığını ama Hülya Avşar'ın uzun süre kendisine gelemediğini, daha sonra ise emniyete başvurarak can güvenliği olmadığını söylediğini, Avşar'a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.