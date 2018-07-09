Hulusi Akar'a bomba görev! Kimse beklemiyordu

Yeni sistemde Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağı iddia edildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 10:54

Türkiye bugün resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağı kabinede kimlerin olacağı ise merak konusu. Bugüne kadar kabine iddialarının doğru olup olmadığı ise 21.00'de açıklanacak bakanlar kurulunda belli olacak. İddiaya göre ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz" sözlerinden sonra Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Hulusi Akar ismini gündeme taşımıştı.

Akar’a yeni görev

Bakan olacak isimlerin kimlerden oluşacağını sorgulayan Övür, kulislerde çok sayıda ismin zikredildiğini ama çok çarpıcı bir ismin öne çıktığını, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da yeni sistemde görev alacağını, Akar'ın Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını iddia etti.

Yerine kim gelecek?

Övür, Akar'ın bu görevi alması durumunda boşalacak koltuğa ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in getirileceğine kesin gözüyle bakıldığını ama en sürpriz isim onun yerine kimin getirileceği olduğunu yazdı.

Övür yazısına şöyle devam etti:

Sıkı durun, bu isim 24 Haziran seçim sürecinde CHP adayı Muharrem İnce'nin haksız biçimde "Apoletini sökeceğim" diyerek eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel... Temel, Kara Kuvvetleri Komutanı yapılarak bir anlamda İnce'ye de cevap verilmiş olacak.