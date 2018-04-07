Hükümetten Yunanistan'a tepki!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Yunanistanlı siyasilerin yaptığı açıklamaya Twitter hesabından tepki gösterdi.

Güncellenme 07 Nisan 2018 11:57

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamalarının Yunanistan'ın yararına olmadığını, Türkiye’nin duruşunu zaaf olarak değerlendirdiklerini, bunun akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı bir iş olmadığını söyledi.

Bazı Yunan siyasiler ilişkileri bozmak istiyor

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, Türkiye'nin, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attığını, bu gerçeğe rağmen Yunanistan'daki bazı siyasilerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraştıklarını belirtti.

Bu açıklamalar Yunanistan’ın çıkarına değildir

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin daha iyi olmasını istediğini aktaran Bozdağ, bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamalarının Yunanistan’ın yararına olmadığını, Türkiye’nin duruşunu zaaf olarak değerlendirmek, akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı bir iş olmadığını, herkesin Türkiye'nin kimseye haksızlık yapmayacağını bilmesi gerektiğini, kimsenin hakkına el uzatmayacağını, kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermeyeceğini, tarihin buna tanık olduğunu, bunu, tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı olmayacağını söyledi.

1) Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı.



Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 7 Nisan 2018

2)Türkiye,Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yanadır.



Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları,Yunanistan’ın yararına değildir.



Türkiye’nin duruşunu,zaaf olarak değerlendirmek,akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 7 Nisan 2018