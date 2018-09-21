Hükümetten, Yeni Ekonomi Modeli hakkında ilk yorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Orta Vadeli Ekonomi Modeli'yle ilgili alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 21 Eylül 2018 16:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'ni yorumlayan Bakan Gül, hükümetin yol haritasının şeffaf şekilde kamuoyuna anlatıldığını, TBMM'nin açılmasından itibaren bakanlıklar olarak tüm çalışmaları yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılması gereken tüm düzenlemeleri yaptıklarını, bununla ilgili çalışmaların olduğunu, hükümetin bu sorunların en güzel bir şekilde en sıkıntısız olarak aşılması inancında olduklarını, bu sıkıntıların birlikte çözüleceğini, Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların rasyonel değil, psikolojik olduğunu gördüklerini, hem piyasa aktörleriyle hem de piyasada bulunan iş adamlarıyla bu durumu paylaştıklarını, bu sorunlarının hep birlikte aşılacağını, Türkiye'nin ekonomisinin çok sağlam olduğunu, bundan sonraki geleceğin aydınlık olduğunu, Türkiye’nin daha güçlü ekonomisi ile yoluna emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

“Krizi fırsata dönüştürecek bir Türkiye ekonomisi vardır”

Yeni Ekonomi Programı'nın bütün sanayici ve iş adamları tarafından kabul gördüğünü ve iyi şekilde karşılandığını öne süren Bakan Gül, "Bunun yanında yerli malı kullanımı hususunda iş adamlarımızla bir mutabakata vardık. Daha fazla üreterek, katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata dönüştürecek bir Türkiye ekonomisi vardır" diye konuştu.