Hükümetten, Macron'un o sözlerine tepki!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Suriye operasyonunu "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" ifadeleri ile açıklayan Macron'a sert bir dille cevap verdi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 11:26

"Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye ne Rusya ve İran'la ne de ABD ile aynı hedefe koşan bir ülkedir" sözleriyle cevap verdi.

Sivillerin öldürülmesi korkunçtur

Türkiye olarak silahlar kullanılarak sivillerin öldürülmesini korkunç bulduğunu söyleyen Bozdağ, kimyasal silah kullanılarak öldürülmesinin de yanlış olduğunu, korkunçtur ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türkiye, doğru ne diyorsa onu savunuyor

Bozdağ, Suriye rejiminin ayakta kalmasını yanlış bulduğunu, bazı ülkelerin Esed rejimini kayıtsız şartsız desteklemekte olduğunu, Türkiye'nin bu politikaya karşı olduğunu, Türkiye'nin ne Rusya ve İran'la ne de ABD ile aynı hedefe koşan bir ülke olduğunu, Türkiye'nin doğru ne diyorsa onu savunduğunu, Türkiye'nin bölgede çatışmaların bitmesi taraftarı olduğunu söyledi.

CHP, Esed’e destek veriyor

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekilleri Esed'le görüşmek için Suriye'ye gönderdiğini belirten Bozdağ, Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek verdiğini, şu anda yaptığının bu olduğunu belirtti.

Oturmanın vakti değil

CHP'nin başlattığı oturma eylemi hakkında da konuşan Bozdağ, AK Parti'yi oturarak engellemelerinin mümkün olmadığını, AK Parti'nin yoluna devam edeceğini, şu an oturmanın vakti olmadığını, ayağa kalkmaları gerektiğini, AK Parti'yi örnek almaları gerektiğini söyledi.

Macron ne demişti?

Hafta sonu ABD ve İngiltere'yle birlikte Suriye'ye hava saldırı düzenleyen Fransa'dan Türkiye ile ilgili ilginç bir çıkış gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söylemişti. Saldırının mükemmel bir şekilde sonuçlandığına dikkat çeken Macron, bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdıklarını, Türklerin kimyasal silahları kınadığını söylemişti.