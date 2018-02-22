Hükümetten koalisyon iddialarına sert tepki!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, koalisyon iddialarının tamamen bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Güncellenme 22 Şubat 2018 12:01

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti ve MHP ittifakına koalisyon eleştirilerini değerlendirdi. Bozdağ, bu ittifakın koalisyonun yolunu açmadığını ve koalisyon iddiasının tamamen bir algı operasyonu olduğunu belirtti.

Seçim ittifakını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bunun en önemli sonuçlarından birinin ittifakta yer alan partilerin baraj sorununu aşabilmesi olduğunu söyledi.

"MHP'li MHP'ye, AK Partili AK Parti'ye oy verecek"

Kurululacak ittifaklarda herkesin yine kendi partisine oy vereceğine değinen Bozdağ, MHP'linin MHP'ye, AK Partili'nin ise AK Parti'ye oy vereceğini aktardı. Bozdağ, bu durumda farklı olarak ise sadece oylar hesaplanırken, toplanırken, vekil dağıtımı yapılırken ayrı bir usulün ortaya konulacağını söyledi.

İktidarın ittifakın güvenoyuna bağlı olmadığının altını çizen Bozdağ, ittifaktan birisinin çekilmesi durumunda iktidar düşülmeyeceğini söyledi.

" AK Parti gibi açık ve net olmaları gerekir"

Bozdağ, CHP'nin bir ittifaka girmeyeceği yönündeki kanaate katılmadığını, kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak gördüklerini, dürüst davranmarı gerektiğini, AK Parti gibi açık ve net olmaları gerektiğini belirtti.

"Resmen ittifak yaparlarsa dürüstlük olur"

Bekir Bozdağ ayrıaca, "Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler." ifadesini kullandı.

Oy pusulalarında önemli olan şeyin vatandaşın iradesinin seçmen sandığına özgürce, doğru bir biçimde yansıması olduğunu söyleyen Bozdağ, bir vatandaşın oyunu özgür kullanması durumunda bu oy iradesinin geçerli sayılması gerektiğini söyledi.

"Bir karışıklık söz konusu olmayacak"

İttifaka oy verirken karışıklık olacağına dair endişeleri de değerlendiren Bozdağ, bir karışıklığın söz konusu olmayacağını, sadece oy kullandığı yerin üzerinde ittifak yazacağını, oy kullanılan partilerin yan yana olacağını, AK Partili'nimn yine AK Parti'ye oy vereceğini, MHP'linin ise MHP'ye oy vereceğini, baraj hesabı yapılacağını, iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yüzde 10 barajının belirleneceğini ifade etti.

Bekir Bozdağ değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Oy pusulaları filigranlı olacak"

"Artık bundan sonra kimse kimseyi suçlayamayacak. Oy pusulaları filigranlı olacak. Buna göre de orada seçmenin iradesi yansıdığı zaman da o geçerli sayılacak. Bu da seçim güvenliği açısından önemli bir şeydir.

Oy pusulasındaki mühürleri koyma görevi seçmene ait değil. Bu görev sandık kuruluna ve ilçe seçim kuruluna aittir. İlçe seçim kurulu ve sandık kurulunun ihmali, kusuru ya da kastı nedeniyle benim oyumun geçersiz sayılması kabul edilebilir bir durum değildir."