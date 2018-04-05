Hükümetten Kılıçdaroğlu'na: Bu bir rezillik!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun sınıra giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve beraberindeki sanatçılara gösterdiği tepkiyi sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 11:11

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun siyasetin seviyesini çok düşürdüğünü, akıl fukarası olan kişinin tek sermayesinin küfür ve hakaret olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun akılda, fikirde bir fukaralığı olduğunu, Kılıçdaroğlu, Afrin'de Türkiye'nin elde ettiği başarıdan rahatsız olduğunu, bu başarının Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını da bozduğunu ileri sürdü.

Erdoğan sınıra ilk kez gitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır bölgesine ilk kez gitmediğini hatırlatan Bozdağ, Erdoğan'ın o zaman da askeri kıyafet giydiğini, o zaman bir tepki göstermediğini ama bu kez yanındaki sanatçıları da dahil ederek densizce hakaretler ettiğini, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye büyük bir haksızlık yaptığını, CHP'nin yerlerde sürünmesinin nedeninin yerde sürünen ahlaktan da kaynaklandığını, Başkomutan'ın asker elbisesi giymesinden neden bu kadar rahatsız olduğunu, bundan onur duyması gerektiğini, bunun teşekkür edilmesi gereken bir davranış olduğunu, bir kamuflaj da Kılıçdaroğlu'nun giymesi gerektiğini, Mehmetçiğe destek ve moral vermesi gerektiğini, CHP'nin milletvekillerinin FETÖ'nün DEAŞ'e silah yardımı yapılıyor iftiraları attığı zaman bölgeye gittiğini aktardı.

Sanatçılara ve Cumhurbaşkanı'na büyük saygısızlık

Bozdağ, TSK'nın büyük bir başarı elde ettiğini, sanatçılara büyük bir saygısızlık yapıldığını, bunun bir rezillik olduğunu, Kılıçdaroğlu tam da kendisine ait bir rezillik olduğunu, Şehitlerin manevi açıdan istismarını yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun gözünde gerçek sanatçı kim?

"Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmez lafından tiksindiğim kadar" diyen birisinin Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul İl Başkanı yapıldığını hatırlatan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun gözünde gerçek sanatçının Erdoğan'dan ve AK Parti'den nefret edenler olduğunu, PKK, FETÖ, DHKP-C lehine açıklamalar yapacağını,. Mehmetçik teröristleri imha ederken bildiri yayınlayacaklarını, teröristlere hiç laf etmeyeceklerini, böyle kişilerin Kılıçdaroğlu için gerçek sanatçı olduğunu, ya da Gezi'deki gibi yakanların, yıkanların onları destekleyenlerin Kılıçdaroğlu gözünde gerçek sanatçı olduğunu belirtti.

Sayın Kılıçdaroğlu şehitlerin cenazesine gidebiliyor mu?

Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu şehitlerin cenazesine gidebiliyor mu? Yuhluyorlar. Esad zulüm yapıyor, milletvekilleri gitti fotoğraf çektirdi. Boğaziçi'nde öğrenciler pankart açtılar, devlete, şehitlerimize katil dediler, teröristleri masum olarak gösterdiler, onlara sahip çıktı. Zorunlu olmadıkça savaş cinnettir diyor. Afrin'e TSK'nın gitmesi zorunluluk mu değil mi? PKK'nin terör devleti kurmasını elini kolunu bağlayıp seyretmeli miydik? Biz Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü savunduk. "İran ve Türkiye karşı karşıya gelirse Türkiye karşısında İran safında olurum" bir milletvekili. "Bugün Suriye savaş açsa banko Esad'ı tutarım." bu da CHP'nin içinde. Teröristler Afrin'de kaybettiler, Tel Rıfat'ta da kaybedecekler" dedi.