Hükümetten İsrail'in katliamına çok sert tepki

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail tarafından katletmesine tepki gösterdi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 15:26

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıması sonrası bugün büyükelçiliği Tel Aviv'den taşıma kararı aldı. Bunun üzerine ayaklanan Filistin halkın resmen katliama uğradı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gazze'deki protestoda 28 Filistinlinin şehit edilmesine çok sert tepki gösterdi. Katliamdan İsrail'i sorumlu tutan Bozdağ, ABD'nin de suçlu olduğu vurguladı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili açıklama yapan Bozdağ, "Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır" dedi.

"Kudüs gerçek sahiplerinin olacak"

ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımların Türkiye için yok hükmünde olduğunu, Kudüs'ün eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacağını, ABD ve İsrail'in eninde sonunda Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacağını söyledi.

Ne yaşandı?

ABD Başkanı Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Yeni büyükelçiliğin açılış töreni öncesinde kentte gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 28 Filistinliyi şehit etti, 918'i aşkın Filistinli de yaralandı.