Hükümetten "Gül" açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Işık, Gül'ün adaylığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü kesmek isteyenlerin arzuladığını bunun bir siyasi mühendislik olduğunu belirtti.

Güncellenme 28 Nisan 2018 14:16

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarından sonra değerlendirmelerde bulundu. Işık, Gül'le ilgili beklentinin tabandan gelen bir talep olmadığını aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz hesabı içinde gerçekleştiğini, bunun bir siyasi mühendislik çalışması olduğunu, bunun sonucunun böyle olacağının başından belli olduğunu belirtti.

Işık, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların anımsatılması sonrasında ise Abdullah Gül'ün ülkede çeşitli bakanlıklarda bulunduğunu ve en son da cumhurbaşkanlığını yapmış bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Gül'ün AK Parti dışında hiçbir şekilde adının geçmemesini dilediklerini belirten Işık, "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı" dedi.