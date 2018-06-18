Hükümetten gençleri umutlandıran bedelli açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, gençlerin dört gözle beklediği bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 18 Haziran 2018 14:59

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Binlerce gencin merak ettiği bedelli askerlik hakkında konuşan Bozdağ, "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı. Erdoğan burada kendisine sorulan kalıcı bedelli askerlik sorusuna ise, "İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımı atacağız. Gündemimizde var" ifadeleri ile cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan" ifadesini kullanmıştı.