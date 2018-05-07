Hükümetten Fransa'nın Kur'an-ı Kerim bildirisine tepki

Bozdağ, aralarında Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız'ın Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değiştirilmesi gerektiğine dair yayımladığı bildiriye sert çıktı.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 11:35

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 300 Fransız siyasetçinin Kur'an-ı Kerim ile ilgili bildirisini sert bir dille eleştirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ, Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçinin 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istediklerini, bunların 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleri olduğunu, DEAŞ'ın batı versiyonu olduklarını ifade etti.

Bozdağ, "Nice Ebu Cehiller; Sarkozy'den daha kudretli/daha azılı nice İslam düşmanları; Kur'an'ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler; ama başaramadılar, hepsi yok oldular; ama Kur'an var ve kıyamete kadar da var olacaktır" dedi.

Bozdağ ayrıca şu ifadeleri de kullandı: "Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar, cinler ve şeytanlar bir araya gelseler dahi Kur'an'ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur'an'ı asla değiştiremezler."