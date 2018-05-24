Hükümetten, FETÖ'cü askerleri koruyan Yunanistan'a tepki

Darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebinin Yunanistan Danıştayı tarafından kabul edilmesine hükümet tepki gösterdi.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 11:11

Yunanistan'ın darbeci askerlerin iltica talebini kabul etmesine Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden tepki gösterdi.

Bakanlık sert ifadeler kullandığı yazıda, Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanıdığını, böylece Yunanistan'ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğunu, bunun uluslararası toplum nezdinde tescil edildiğini söyledi.

Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınandığı açıklamada, gelecek dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umulduğu vurgusu yapıldı.

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmişti.