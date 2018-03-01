Hükümetten erken seçim açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, erken seçim sorusuna, “Bunu daha kaç kez söylemiz gerekiyor bilmiyorum tekrar söylüyorum erken seçim yok yok yok…" sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 01 Mart 2018 11:46

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme dair açıklamalar yaptı. Erken seçim iddialarını değerlendiren Bozdağ, hükümetin böyle bir kararının olmadığını, daha kaç kez söylemesi gerektiğini, tekrar söylediğini, erken seçimin söz konusu olmadığını, daha önce bir kez erken seçim olduğunu, bunun çaresizlikten alınan bir karar olduğunu, Türkiye'nin önünü açmak için yapılan bir seçim olduğunu, AK Parti döneminde seçimlerin zamanında yapıldığını, bu seçimin de zamanında yapılacağını, buna alışmayanların alışması gerektiğini söyledi.

TRT hakkında açıklama

TRT'nin bazı şarkılar hakkında sansür uyguladığı iddiaları hakkında da konuşan Bozdağ, kanunlara göre bazı şeyler hakkında tedbirler alınmasının TRT'nin görevi olduğunu, geçen yıl ve ondan önceki yıl da aynısını yaptığını, bunu diğer televizyonların da yapması gerektiğini, sanki ilk kez oluyormuş gibi kanun dışı sansür yapılmış gibi kamuoyun yansıtmanın ahlaksızca olduğunu, TRT'nin görevini yaptığını belirtti.

ABD'ye cevap

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'un Suriye'de ilan edilen ateşkesle ilgili olarak, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" sözlerini değerlendiren Bozdağ, BM'nin verdiği ateş kararında belirtilen yerler arasında Afri'in olmadığını ve ABD'nin o kararı yeniden okuması gerektiğini ifade etti.