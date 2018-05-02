Hükümetten dörtlü ittifak açıklaması: Ne yaptıklarını bilmiyorlar?

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 10:41

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, muhalefetteki dört partinin ittifak kararına ilişkin, "Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öfkeliler ittifakı

Bozdağ, bu partileri bir araya getiren şeyin Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu, bu ittifaka öfkeliler ittifakı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtları ittifakı denilmesi gerektiğini çünkü bu partileri bir araya getirenin bu olduğunu söyledi.

Merhum Erbakan’ın kemikleri sızladı

Bu ittifakın merhum Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlattığını ileri süren Bozdağ, "Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önünü kesmek için kurulan bir ittifak

Bozdağ, cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacaklarının anlaşıldığını, bu partilerin Meclis'te çoğunluğu ele geçirmek istediğini, Cumhurbaşkanı'nın önünü kesmek istediklerini, bu ittifakın bu noktada Türkiye'nin önünü kesme ittifakı olduğunu söyledi.

Ne yaptıklarını bilmiyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar" dedi.