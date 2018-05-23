Hükümetten dolar açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, yükselen dolar kuru ile ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 14:15

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yükselen dolar kuru ile ilgili sert bir çıkış geldi.

Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenlerin aldandığını belirten Bozdağ, milletin oyunu gördüğünü, oyuncuyu da gördüğünü söyledi.

Bozdağ, milletin kuklayı da gördüğünü, kuklacıları da gördüğünü, onlara fırsat ve izin verilmeyeceğini, 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacağını belirtti.

Türkiye'ye kaybettirmek için seçime giderken pek çok şey yapmak isteyeceklerini vurgulayan Bozdağ, "Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir" dedi.