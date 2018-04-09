Hükümetten Doğu Guta açıklaması!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Suriye'nin artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıktığını, herkesin insanlığa sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 21:48

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edildiğini ve imha edildiğini, Zeytin Dalı Harekatı'nın planladığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini, harekat kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Uluslararası toplum birlikte hareket etmeli

Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmesi gerektiğini belirten Bozdağ, Türkiye'nin son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerden olduğunu, Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye'nin uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürüttüğünü, kimyasal silah kullanıldığı çok net bir şekilde göründüğünü, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini, aksi halde başka sorunların çıkacağını, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önemin ve faydanın olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Suriye topraklarında gözü yok

Bozdağ, Suriye'nin artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıktığını, herkesin insanlığa sahip çıkması gerektiğini, bizim Suriye topraklarında Türkiye'nin gözü olmadığını söyledi.

Konu net bir şekilde soruşturulmalı

Bozdağ ayrıca, bu olayın tarafların iddialarına bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğunu, konunun net şekilde soruşturulmasında ve aydınlatılmasında fayda olduğunu belirtti.

Bozdağ açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir."