Hükümetten Çekya'ya "Müslim" tepkisi!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Çekya'nın Salih Müslim'i serbest bırakarak skandal bir karara imza atmasını değerlendirdi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 15:38

Çekya'nın Salih Müslim'i serbest bırakmasıyla ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, kararın terör örgütlerini destek niteliğinde olduğunu, pek çok ülkenin PYD'nin eli kanlı bir terör örgütü olduğunu bildiğini, Türkiye'de de pek çok kanlı eyleme imza attıklarını, bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğuna inanıldığını, bu tip kararların siyasal kararlar olduğunu, Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine Türkiye aleyhine destek kararı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye teröristlerle mücadeleyi sürdürecek

Uluslararası arenada zaman zaman terör lehine kararların çıktığını belirten Bozdağ, teröristlerin ve terör örgütlerinin rengi, dini, dili, milliyeti olmadığını, bunlarla mücadele etmenin tüm ülkelerin ortak görevi olduğunu, Türkiye'nin eli kanlı katillerle mücadeleyi sürdüreceğini, bu kararın Türkiye için sürpriz olmadığını, AB üyesi ülkelerin bu tip konularda Türkiye'ye bakışlarının ortada olduğunu, bu nedenle kararın şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Çekya hukuka uymadı

Her ülke ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Çekya'da hukuka uyulsaydı bu terörist başı Türkiye'ye iade edilmek üzere geçici olarak tutuklanmasına karar verilirdi" dedi.