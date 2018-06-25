Hükümetten bedelli ve OHAL açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bedelli askerliğin 1 Ekim'den sonra parlamento açıldıktan sonra gündeme geleceğini, OHAL'in süresinin bitince kalkacağını söyledi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 16:04

Gündeme dair açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bedelli askerlik hakkında, "Bu konu 1 Ekim'den sonra parlamento açıldıktan sonra gündeme gelecektir. Meclis açıldıktan sonra da bu konuda gereği yapılacaktır. Bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır" dedi.

AK Parti’nin oyları neden artıyor?

Partili olmanın görevini bağımsız ve tarafsız yapmaya engel olmadığını söyleyen Bozdağ, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin de seçilmesi durumunda partili olacağını, cumhurbaşkanının görevini tarafsız yapması gerektiğini, Anayasa’daki yeminde de görevdeki tarafsızlıklarından bahsettikleri, siyasi tartışmalardaki tarafsızlıktan bahsettiklerini, yüzde 50+1’le seçilen bir cumhurbaşkanının milleti dışlayamayacağını, herkesin başka seçmen kitlelerinden oy alacak bir dil oluşturması gerektiğini, AK Parti'nin her seçim oyunu bu neden artırdığını söyledi.

Yeni sistem tek adamlığa izin vermiyor

Diktatörlük tek adamlık laflarının iftira olduğunu söyleyen Bozdağ, yeni sistem tek adamlığa izin vermediğinin altını çizdi.

İnce’ye TRT tepkisi

Bozdağ, İnce'nin yaptığı ilk işin TRT temsilcilerini ilk basın toplantısından kovmak olduğunu, çok yanlış yaptığını, siz böyle yaptınız ama bak ben böyle yapıyorum diyerek onlara bu hareketi yapsa daha doğru yapmış olacağını, bunun demokratik bir tutum olmadığını, AA'ya karşı tutumlarının da böyle olduğunu, İnce'nin demokrat bir tutum takınmadığını belirtti.

Bedelli ne zaman gelecek?

Bozdağ, "Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda Ekim’den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır" dedi.

OHAL kalkacak mı?

OHAL'in kalkıp kalkmayacağı hakkında açıklama yapan Bozdağ, "Bunun taahhüdünü Genel seçimden önce verdik süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz’da ki bunun tarihi Şu anda bu konu henüz konuşulmuş değil ancak bu konu konuşulacaktır Ancak irade çok bu da OHAL’in kaldırılması ancak zaman konusunda herhangi bir karar alınmış değil" dedi.

Af gelecek mi?

Bozdağ ayrıca, "Af şu anda gündemimiz de yok" dedi.