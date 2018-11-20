Hükümetten AİHM'in skandal Demirtaş kararına tepki
AİHM'in skandal Demirtaş kararına Adalet Bakanı Gül, "Kararı verecek olan Türk yargısıdır" sözleri ile tepki gösterdi.
AİHM, HDP’nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Kararı verecek olan Türk yargısıdır" dedi.
AİHM, Kasım 2016'dan beri Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın siyasi sebeplerle tutuklandığını belirtti. AİHM bugün açıkladığı kararında "Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine" hükmetmişti.