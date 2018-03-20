Hükümetten ABD'ye sert tepki!

ABD'nin yaptığı Afrin açıklamasına bir tepki de Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

Güncellenme 20 Mart 2018 10:04

ABD'nin yaptığı Afrin açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisinden sonra bir açıklama da Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

ABD’ye eleştiri

Bozdağ, ABD'nin son yaptığı açıklama ile Zeytin Dalı Harekatı'nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istemediğini vurguladı.

Harekatın amacı barış ve huzur getirmek

Zeytin Dalı Harekatı'nın masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat olmadığını açıklayan Bozdağ, bunun teröristlere karşı bir harekat olduğunu, amacının ise bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven/istikrar getirmek olduğunu belirtti.

DEAŞ iddiaları temelsiz

Bozdağ ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiasının temelsiz ve yalan olduğunu ifade etti.

DEAŞ’a karşı en kararlı Türkiye

DEAŞ terör örgütünün en fazla eylem yaptığı ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu hatırlatan Bozdağ, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı en kararlı ve en samimi mücadeleyi yürüttüğünü söyledi.

DEAŞ’la mücadele adı altında PYD silahlandırıldı

Bozdağ, "Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış; DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında, bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir; DEAŞ'ı bahane ederek PYD/YPG'nin silahlandırılmasıdır, eğitilmesidir" dedi.

ABD terör örgütü ile dayanışma içinde

Asıl yanlış olanın bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmak olduğunun altını çizen Bozdağ, "Türkiye'nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır; Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir" dedi.

Siviller zarar görmedi

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nda, sivillere zarar verilmediğini, sivillerin su, gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiçbir zaman engel olunmadığını, şu anda da bölgedeki sivil halkın bu anlamda bir sorunu olmadığını, sorun oluşmaması için de her tür tedbirin alındığını vurguladı.

Türkiye’yi takdir etmeliler

Bozdağ, Türkiye'nin sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürüttüğünü, bundan dolayı ise Türkiye'yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalıştıklarını, Türkiye düşmanlığı yaptıklarını söyledi.

ABD harekatın amacını anlamadı

"Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir" diyen Bozdağ, ABD'nin harekatın amacını idrak edemediğini, DEAŞ'la mücadeleye zarar verildiği iddiasının temelsiz olduğunu belirtti.