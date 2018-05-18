Hükümet, İnce'nin FETO iddiasına böyle cevap verdi

Hükümet, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasını yalanladı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 13:50

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün akşam CNN Türk'e telefonla bağlanarak ortaya attığı iddialara Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yalanlama geldi. İnce, ABD'den bir yetkilinin kendisini aradığını, hükümetin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'den usulüne uygun istemediğini ileri sürmüştü.

Muharrem İnce'ye "unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür" ifadeleri ile seslenen Bozdağ, Türk milletinin kuklaları cumhurbaşkanı olarak seçmeyeceğini, İnce'yi arayanın yalan söylediğini belirtti.

Bozdağ ayrıca, "FETÖ kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun birinci derecede faili terörist başı Gülen ve onun bilumum teröristlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, bulacağız, getireceğiz, yargıya teslim edeceğiz. Kaçış yok" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı ise İnce'nin iddialarının kaynağının tamamen belirsiz olduğunu, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.