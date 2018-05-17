Hükümet, "Hakan Atilla" davası için ne dedi?

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'de yargılanan Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmesini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 15:53

ABD'de görülen Hakan Atilla davasındaki kararla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bu davanın hukuki değil siyasi olduğunu, kumpas davalarla kimsenin Türkiye'yi dize getiremeyeceğini, Türkiye'ye rota tayin edemeyeceklerini söyledi.

Karar önceden belliydi

Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ, ABD'nin Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmesini dert bir dille eleştirdi. kurgu bir yargılama ile mahkemenin Atilla'ya ceza verdiğini savunan Bozdağ, mahkemenin hukuku çiğnediğini, adil yargılama yapmadığını ve önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladığını kaydetti.

Mahkeme bağımsız değil

Bozdağ, ortada işlenmiş bir suç, suç işlemiş bir kişi, hukuka uygun herhangi bir delil, adil bir yargılama, bağımsız bir mahkeme olmadığını, CIA, FBI, FETÖ, ABD yargısı eliyle senaryolaştırılmış ve sahnelenmiş bir oyun olduğunu, bu davanın hukuki değil, siyasi olduğunu ifade etti.

FETÖ - ABD işbirliği söz konusu

Bozdağ, "ABD beslemesi, halen dahi ABD’nin himaye ettiği ve ABD’nin piyonu FETÖ’nün,17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye’de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD’de sürdürülmesidir. Bu dava, Türkiye’de ve ABD’de FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin de somut ispatıdır. Şöyle ki soruşturmayı başlatan savcı FETÖ gözdesi. Davanın hakimi,17/25 Aralık sürecine destek için Mayıs 2014’te FETÖ’cülerin Türkiye’de ağırladığı ve konuşturduğu kişi" dedi.

Delilleri çalan FETÖ firarisi

Delilleri çalanın FETÖ’cü firari alçak hainlerden biri olduğunu belirten Bozdağ, delilleri çalan FETÖ’cüyü Türkiye’den ABD’ye götürenlerin CIA+FBI olduğunu, FETÖ’cü tanığa 50.000 ABD doları verip, günlerce mahkemede nasıl davranacağını ve nasıl ifade vereceğini öğretenin FBI olduğunu, en önemli tanığın FBI’ın para ile satın aldığı ve ifadesini öğrettiği FETÖ’cü komiserin yardımcısı olduğunu, davanın hakiminin jüriye hukuka aykırı delilleri görmezden gelmemeleri için baskı yaptığını, taraflı bir yargıç olduğunu, en önemli delili ise baskı, tehdit ve vaatle sanıkken tanık haline getirilen ve kurtulmak için yalan söylediğini kabul eden kişi olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Raportör bilirkişisi kabul edileni FETÖ’cü hain alçak ve namussuzlardan firari bir bankacı. Resmi bilirkişisi, FETÖ’nün finansmanına katkı verdiği bir STK. Jürisi özel seçilmiş; karara katılamayacağı değerlendirilen jüri üyelerinin ayrılışı sağlanmış" dedi.

Türkiye hiçbir terör örgütüne boyun eğmeyecek

Mahkemenin kararının yargılamanın başlamadan belli olduğunu belirten Bozda, "Soruşturma ve yargılama süreci, önceden belirlenmiş kararın usule uygun ilanı için tamamlanması zorunlu şekli bir usulden ibarettir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz ve Türkiye’ye ceza kesemez. Türkiye, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez ve Türkiye’ye rota tayin edemez" ifadelerini kullandı.