Hükümet düğmeye bastı! Çok sayıda atama olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası kamu kurumlarına alımlar tam gaz devam ediyor. Peki hangi kurum ne kadar alım yapacak?

Güncellenme 06 Ağustos 2018 10:47

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası yeniden dizayn olan kamu kurumları atama bekleyen gençler için kadro açılacak. Alımlar öncelikle, Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim kadrolarında olacak. Toplamda, 67 bin 331 eleman alınacağı belirtildi.

Haber7'nin haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı özellikle kadro bekleyen gençlerde büyük heyecan uyandırdı. Özellikle yeni öğretmen ataması büyük bir sevinçle karşılandı. İleriki günlerde, yeni kurumların da eleman ilanına acıkması bekleniyor.

Fakat 100 günlük eylem planına göre açılacak kadrolar şu şekilde oluşacak:

Milli Eğitim: İlk etapta 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bu öğretmenler sözleşmeli olacak görev yapacak. Atamaların tamamının KPSS ile olacağı belirtildi.

Emniyet: Yeni polis alımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda üç bin polis alımı daha yapılacak. Buna ilave olarak ise 22 bin 500 polis memuru ve değişik illerde görev yapacak 7 bin bekçi alımı gerçekleştirilecek.

Jandarma: Teşkilat kendisini kuvvetlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda 500 subay, 4 bin 156 astsubay ve 10 bin 175 uzaman erbaş alımı olacağı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Teşkilat bünyesinde görev yapacak 44 subay, 98 astsubay ve 300 uzman erbaş alınacak.