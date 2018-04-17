Hükümet, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına cevap verdi!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ilgili kurumlarca değerlendirileceğini belirtti.

Güncellenme 17 Nisan 2018 12:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerin daha erken bir tarihte yapılmasına dair açıklamasına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ cevap verdi. Bozdağ, bunun yetkili organlarda değerlendirileceğini belirtti.

Bozdağ'dan açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna cevap veren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi.

Bakan Gül'den açıklama

Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili bir değerlendirme de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, "Bahçeli'nin teklifini kurullar değerlendirir" dedi.

Bahçeli ne demişti?

Bugün TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin önünde iki seçim olduğunu, ya normal tarihi bekleneceğini ya da mecburiyetten dolayı erken bir tarihte yapılacağını, uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullandığını, 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yolunun bu olduğunu söylemişti.