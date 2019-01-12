HÜDA PAR'dan beklenmedik seçim kararı

HÜDA PAR, yerel seçimlere katılmama kararı aldığını açıkladı.

Güncellenme 12 Ocak 2019 12:46

HÜDA PAR’ın seçimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yerel seçimlerde yer almayacaklarını duyurdu.

Yerel seçimlere girmeme kararı

Partiden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’nin yerel seçimlere gideceği, yerel seçimlerle ilgili partinin genel idare kurulunun dün itibariyle bir karar verdiği, bahsi geçen kararın bugün basın yolu ile kamuoyuna duyurma kararı aldıkları belirtildi.

Geçen seçimlere kısmi olarak katıldılar

HÜDA PAR’ın 2012’de "Dürüst siyaset gerçek adalet" çağrısıyla siyaset sahnesine çıktığı belirtilen açıklamada, yasal teşkilatlanma şartlarını yerine getirdikleri, bu kapsamda 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kısmı olarak, 7 haziran 2015 genel seçimlerine de yine bazı il ve ilçelerde girdikleri dile getirildi.

Bağımsız adaylar desteklendi

24 Haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleri ile seçimlere katılma kararı aldıkları belirtilen açıklamada, “Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibariyle yeni bir seçime girmenin teşkilatlarımızın tamamlanması konusunda maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur. Genel idare kurulumuz uzun bir süreden beri yapmış olduğu iştiareler neticesinde, daha etkili şekilde yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlerimize daha güçlü girebilmek amacıyla; teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girmeme kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.