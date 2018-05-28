HÜDA PAR da Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıkladı

HÜDA PAR, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 16:14

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıkladı. Genel seçimlere kendi kurumsal kimliği ile girecek olan HÜDA PAR, Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

24 Haziran'daki seçimlerde ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin altyapısının 16 Nisan 2017 referandumuyla oluşturulduğunu belirtti.

Yavuz, şunları söyledi:

"Bu yeni sistemin doğru bir zemin ve doğru bir temelde şekillendirilmesi için 16 Nisan referandumunda parti olarak ortaya koyduğumuz ilkesel duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bundan hareketle mevcut şartları göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık."

Bu doğrultuda 'Önce insan, öncelik adalet' diyen partimiz HÜDA PAR'ın Meclis'te temsiliyetini sağlamak için bütün vatandaşlarımızı 24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde HÜDAPAR'a oy vermeye davet ediyoruz" dedi.