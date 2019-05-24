Huawei'yi kullanıcılarını nasıl bir süreç bekliyor?

Google'ın Android lisansını iptal etmesi sonrası Huawei'yi zor günler bekliyor. Peki 90 gün sonra yaptırımlar uygulamaya konulursa neler olacak?

Güncellenme 24 Mayıs 2019 12:45

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sonucu olarak arada kalan dev teknoloji firması Huawei, kullanıcıları Android lisansının iptali sonrası panik oldu. Peki Huawei, 90 gün sonra Android lisansından mahrum kalırsa neler olacak? İşte kullanıcıların yaşayacağı zorluklar…

Telefonlara güncelleme gelmeyecek

Eğer ABD yaptırımlarının arkasında durursa Huawei kullanıcıları, Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei kullanıcıları bu uygulamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.

Google uygulamalarından hiç birini kullanamayacaklar

90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak.

Huawei maddi olarak zora girecek

Bu senaryonun gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.

Kullanıcılar, başka markalara yönelecek

Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak. Zira kısıtlama hali hazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor.