Huawei'ye şok! Üst düzey yöneticisi tutuklandı

Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng, Kanada'da tutuklandı.

Güncellenme 06 Aralık 2018 10:58

Kanada Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng Wanzhou’nun ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandığını duyurdu.

ABD’ye mi iade edilecek?

ABD’nin talebi üzerine tutuklandığı belirtilen Meng’in 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkacağı belirtildi. Meng’in ABD’ye iade edileceği ve New York’un Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde yargılanacağı da gelen bilgiler arasında.

Huawei hakkında soruşturma açılmıştı

ABD Adalet Bakanlığı, dünyaca ünlü Çinli teknoloji devi Huawei hakkında, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Nisan’da soruşturma başlatmıştı.

Asya borsaları çakıldı

ABD ve Çin arasında, kısa süre önce sağlanan ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi, piyasalara olumsuz yansıdı. Bu kapsamda Asya borsaları güne sert bir düşüşle başladı.