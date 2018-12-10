Huawei’ye bir şokta Japonya’dan

ABD’de Huawei CEO’sunun tutuklanmasının ardından Japonya hükümeti de Çinli markaları başta Huawei olmak üzere bir çok markayı kamu kurumlarında kullanmama kararı aldı.

Güncellenme 10 Aralık 2018 16:19

Japonya alacağı karar doğrultusunda Huawei ve ZTE gibi Çinli marka ve teknolojilerini altyapılarında kullanmama kararı aldı. Böyle yaparak yapmayı planladığı durum, Japonya istihbarat bilgi ağını güçlendirip siber saldırılara karşı daha korunaklı bir hale getirmek. ABD’den sonra Çinli teknoloji devlerine Japonya kanadından da yasak geliyor.

Henüz adı geçen markaların adı kullanılmamış olsa da, Japonya hükümeti bazı değişiklikler yaparak bu iki firmada teknolojik alt yapı imkanı sağlayan ihalelere girme imkanı sağlıyor.

Bazı önlemler alınacak

Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga konu ile ilgili olarak bir açıklama yapmaktan kaçınırken, ülkesinin siber güvenlik alanında ABD ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunun altını çizdi. Yaptığı açıklamada "Siber güvenlik Japonya için önemli bir mesele haline gedi. Konuyla ilgili firma bazlı bazı önlemler alacağız" sözlerine yer verdi.

Dünya akıllı telefon pazarında büyük bir yere sahip olan Huawei ve ZTE 5G teknoloji alt yapısı ile Washington yönetiminin inceleme konusu oldu.

Aynı zamanda 2018 yılında Huawei, Apple’ı da geçerek Samsung’un ardından en çok satan akıllı telefon markası sıralamasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde de şirketin sahibinin kızı ile birlikte Mali İşler Direktörü’nün ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları deldiği nedeniyle Kanada’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.