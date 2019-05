Huawei'ye bir kötü haber daha! Üretim durduruldu

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının Huawei’ye etkileri hala devam ediyor. Telefon devi için montaj yapan firma üretimi durdurduğunu açıkladı.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 14:20

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının Huawei’ye sıçraması sonrası Google ve Intel gibi büyük firmalar lisanslarını iptal etmişti. Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Technologies Co. Ltd. için montaj yapan en büyük fabrikalardan birinin, "en azından" bir bölümü üretimi durdurdu. Öte yandan Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC firması New York borsasından çekildiğini açıkladı.

Huawei telefon montajını durdurdu

Nkkei gazetesinin, Singapur merkezli montaj şirketi Flex'in çalışanlarından birine dayandırdığı haberine göre, montaj şirketi Çin'deki ana fabrikasına Huawei telefonları ve diğer aygıtlarının üretimini, "yeni bir uyarıya" kadar durdurmaları talimatını verdi.

Üretimin durma sebebi ticaret savaşı

Nikkei haberinde, şirketin, üretimin durdurulmasında ana neden olarak "sürmekte olan ticaret savaşı"nı gösterdiği ve üretimin yeniden ne zaman başlayacağının bilinmediği belirtildi.

Yararlanmaya devam edecek

Bu gelişmelerin ardından Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.