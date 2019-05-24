Huawei'ye bir darbe de Microsoft'tan!

Google ve Intel'den sonra Microsoft da, Huawei ile olan anlaşmalarını askıya aldı.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 12:38

Google, Intel gibi dev teknoloji firmalarından sonra Microsoft da, kendi işletim sistemi ile çalışan ve farklı uygulamalarına erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.

ABD’nin Huawei planı ne?

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD Huawei'i kara listeye alarak, firmanın ABD teknoloji firmaları ile bağlantılarını kesmeyi amaçlıyor.

Microsoft’un kararı ne anlama geliyor?

Haberde, Microsoft'un kararının, Huawei ile bağlarını tamamen kesmesi anlamına gelmediği, sadece siparişlerin askıya alındığı belirtildi ve Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğine işaret edildi.