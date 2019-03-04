Huaweili yönetici Kanada'ya dava açtı

Huawei’nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, "anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" gerekçesi ile Kanada güvenlik birimlerinden davacı oldu.

Güncellenme 04 Mart 2019 09:44

Çinli teknoloji şirket Huawei’nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, geçen sene gözaltına alınmıştı. Vancou, "anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" iddiasıyla Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, Kanada Kraliyet Atlı Polisi ve Kanada Federal Hükümeti’nden davacı oldu.

13 sayfalık dilekçeyle hukuk mücadelesi başlatıldı

Vancouver Havalimanı'nda tutuklanma sırasında işlem yapan güvenlik güçlerinin anayasal haklarını ihlal ettiğini gerekçe gösteren Vancou’nun avukatları, British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne verdikleri 13 sayfalık dilekçeyle hukuk mücadelesi başlattı.

Kanada açıkça sorumludur

Dilekçede, CBSA memurlarının Mıng'ı havaalanında uzun süre yasa dışı sorgulamaya maruz bıraktığını, memurların federal hükümet tarafından istihdam edilmesinden dolayı Kanada'nın “açıkça sorumlu” olduğuna dikkati çekti.

Üç saat gözaltında tutulmuş

Mıng’ın üç saat gözaltında tutulduğu ve bir avukatla konuşmasına izin verilmediği belirtilen dilekçede, CBSA yetkililerinin yasal izin olmadan Mıng’ın iki adet kişisel telefonunu, tablet ve bilgisayarını alıp özel bir ofise götürdükleri, cihazların açıldığı, içeriklerin görüntülendiği, bagajlarının mahremiyet hakları ihlal edilerek arandığı kaydedildi.

Mıng Vancou’nun dava dilekçesinde, CBSA ve RCMP memurlarının, Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı'na aykırı bir şekilde delil elde etmek için önceden planlanmış bir çaba sergiledikleri yer aldı.