Huawei'den kullanıcılarını sevindirecek haber!

ABD'nin yaptırımları nedeni ile zor günler geçiren Huawei, kullanıcılarını memnun etmenin yollarını arıyor.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 11:13

Huawei, kullanıcı talepleri doğrultusunda tüketici hizmetlerini geliştirerek teknik servis ücretlerinde indirime gitti. Bu kapsamda, kullanıcıların isteklerini dikkate alan Huawei, teknik servis ücretlerinde indirim kampanyası başlattı.

100 TL’ye varan indirimler

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri, her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün kampanya devam ediyor.

Huawei servis günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli.

Sorun bir saat içinde gideriliyor

Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Cihazlarını internet sitesinden görebiliyorlar

Bu kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, kullanıcılar Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya Huawei'nin internet sitesinden erişebiliyor.

Ücretsiz sürpriz hediye fırsatı sunuyor

Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca, güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.

Hangi modeller için koruyucu mevcut?

Ücretsiz ekran koruyucu film stoklarla sınırlı ve Mate 10 Lite, Mate10 Pro, Mate 20 Lite, P Smart 2018, P Smart 2019, P9 Lite 2107, P20, P20 Pro, P20 Lite, Y5 2018, Y6 2018 ve Y7 2018 model telefonları kapsıyor.