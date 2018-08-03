Huawei’den dev yükseliş

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon sıralamasına gelen Huawei, Apple’ı bile geri de bırakmasına imkan tanıyan cihazı P20 Pro modeli oldu.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 11:07

2018 yılının ikinci çeyreği verilerine göre Huawei, Apple’da geride bırakarak akıllı cihaz telefonları arasında dünyada ikinci sıraya yükseldi. Bu başarıyı elde etmesine imkan tanıyan cihazı ise P20 Pro modelinin satışlarındaki yükseliş oldu.

Geçen yıl bu dönem verileri göz önüne alındığında 38,4 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Huawei, bu yıl bu rakamı çok daha ileriye taşıyarak 54,2 milyon adede yükseldi. Orta ve Doğu Avrupa ile birlikte Türkiye’nin aralarında bulunduğu bölgede büyümesi geçen yıla oranlar yüzde 56 oldu.

Huawei P20 Pro

Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 Pro, Leica üçlü kamera ile birlikte 5x Hibrid Zoom özelliği ile birlikte geliştirilmiş kamera sistemine sahip. Firmanın başarısındaki büyük etkisin nedeni tabi ki P20 Pro oldu. Cihaz aynı zamanda Dxo Mark’ta da en iyi fotoğraf makinesi sıralamasına sahip, akıllı cihazlar arasında da kameralar ve kameralar içinde de en iyi görüntü kalitesine sahip .

Apple liderliğini koruyor

Samsung’un kar oranı 2015 ve 2017 yılları arasında %16 ile %18 arasında bir değişim gösterirken, Huawei büyük bir sıçrayış yaparak 2017 yılında %6 kar oranı seviyesine ulaştı. Apple kar oranlarına bakıldığında ise her yıl liderlik seviyesini koruduğu görülüyor. 2015 yılında %90 olan kar oranı, 2016 yılında %83 civarlarında oldu. 2017 yılında ise bu rakam %80 civarlarında oldu. Apple bu konuda tek rakibinin Samsung olduğunu görüyoruz.