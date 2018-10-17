Huawei’den 4 yeni model

Huawei'nin Mate serisine 4 yeni model daha eklendi. Londra’da gerçekleşen etkinlikle yeni cihazların tanıtımı yapıldı.

Güncellenme 17 Ekim 2018 12:30

Çinli dev teknoloji markası Huawei, Londra’da düzenlediği basın toplantısında Mate 20, Mate 20 pro, Mate 20 X ve Mate 20 Porsche Desing akıllı telefonlarının tanıtımı yapıldı. Mate 20 serisinde dikkat çeken özellikle parmak izi okuyucu, gelişen yapay zeka özelliği ile birlikte artan performans ve uzayan pil ömrü oldu. Yeni cihazlar aynı zamanda Kirin 980 işlemciye sahip olacak.

Performansta ciddi bir artış olduğu ortaya çıktı ve işlemcide yüzde 75, grafik işlemcide yüzde 46, yapay zeka işlemcisinde ise yüzde 226 olduğu belirlendi. Tüm bunların arkasında yatan nedenin ise 10 nm üretim mimarisinden 7 nm’ye geçiş olduğu kaydedildi.

Hızlı şarj özelliği sayesinde 30 saniyede yüzde 1’lik bir artış olup, yarım saatte ise yüzde 70’e kadar artış oluyor.

Mate 20’nin özellikleri

Tanıtımı yapılan cihazlardan olan Mate 20’nin 6.53 inç ekrana sahip olup, 2244*1080 piksel çözünürlüğü olacak. 188 gram ağırlığında olacak cihazın 24 MP ön kamerası ve 12 MP, 16 MP ve 8 MP’lik üç mercekli arka kamerası bulunuyor. 4K video çekebilme özelliğine sahip olan cihaz, 128 GB depolama alanı ile birlikte 4 ve 6 GB belleği bulunuyor. 4 GB’lık cihazın fiyatı 799 Euro, 6 GB’lık modelin ise 849 Euro olarak Avrupa’da sunulacak.

Mate 20 Pro özellikleri

Kablosuz şarj edilebilme özelliği ile parmak izi okuma özellikleri bulunan cihazın 6.3 inç ekranı ve 3120*1440 piksel çözünürlüğüne sahip olup, 189 gram ağırlığına sahip. Üçlü kamera özelliği olan cihazın 40 MP, 20 MP ve 8 MP kalitesi ve 24 MP ön kamerası bulunuyor. Yeni akıllı cihazın 6 GB belleği ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Yüz tanıma özelliği ile kullanıcılarına kolaylık ekstra güvenlik sağlıyor ve gece mavisi, siyah ve alacakaranlık renk seçenekleri ile birlikte Avrupa’da 1048 Euro’luk satış fiyatı bulunacak.

Mate 20 X özellikleri

Özellikler mobil oyun severlerin dikkatini çeken Mate 20 X’in ise özellikleri 7.2 inç ekran 1080*2444 piksel çözünürlüğü bulunuyor.

6 GB belleği ve 128 GB depolama alanı bulunan cihazın Avrupa’da satış fiyatı 899 Euro olacak.