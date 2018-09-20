Huawei, Türkiye pazarındaki gücüne güç kattı

Çin merkezli dev teknoloji firması Huawei, Temmuz ayında Türkiye’de en fazla satılan ikinci cep telefonu markası oldu.

Güncellenme 20 Eylül 2018 21:00

Huawei, bu sene Temmuz ayında yüzde 17,9 pazar payına ulaştı ve Türkiye'de akıllı telefonları en çok tercih edilen ikinci marka durumuna yükseldi.

Geçen yıl aynı dönemde daha düşüktü

Öte yandan Huawei, geçen yılın aynı döneminde yüzde 3,8 pazar payına sahipti.

Rapor hazırlandı

Bu kapsamda GfK hazırladığı rapor ile aylık olarak akıllı telefon satışlarını esas alarak bu firmaların pazardaki paylarını tespit ediyor. Raporda ayrıca bu markaların Pazar eğilimlerine de yer veriliyor.

5,5 inç ekranlı akıllı telefonları satın alma oranları arttı

Tüketicilerin satın alma kararlarını inceleyen GfK, mevcut pazarın hızlı bir şekilde 5,5 inç ekranlı telefonlara yöneldiğini, Ocak ve Temmuz 2017’de yüzde 43,8 olan 5,5 inç ekranlı akıllı telefon satın alma oranının 2018 yılının aynı döneminde yüzde 66,7'ye çıktığını rapor etti.

5,5 inç ekranlı telefonlarda birinci sırada

Huawei, 5,5 inç ekranlı akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ise Türkiye'de yüzde 44'lük pazar payı ile birinci sırada.

“Bu başarı bizi için çok önemli”

Konuyla ilgili açıklama yapan Huawei’nin Türkiye sorumlusu Seth Wang, bu başarının kendileri için çok önemli olduğunu, büyüme hızını ve zirveye sadece bir adım kaldığını simgelediğini, bu sonucun çalışanların adanmışlığını ve tüketicilerin ihtiyaçlarına doğru cevap verme yeteneklerinin çok somut bir kanıtı olduğunu, bu yakaladıkları başarıyı devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.