Huawei son amiral gemisi ile zirveye oturdu!

Huawei P20 Pro, son dönemin popüler telefonlarından iPhone X ve Samsung Galaxy S9’u özellikleri ile tahtından etti.

Güncellenme 28 Mart 2018 15:04

Huawei’nin son ürünleri P20 ve P20 Pro’nun tanıtımları yapıldı. Telefon, özellik ve fiyatı ile tüketicinin dikkatini büyük ölçüde çekmiş durumda. Bu modelin en önemli özelliği ise süper ötesi bir kamerasının bulunması. Huawei yeni modellerindeki bu özelliklerle Galaxy S9 ve iPhone X’i geride bırakacağa benziyor.

Çin’in önde gelen teknoloji ve telefon markalarından olan Huawei’nin son ürünleri P20 ve P20 Pro’nun tanıtımları yapıldı. Yeni amiral gemisi Huawei P20 Pro, AMOLED ekran sahip, ekran özelliklerine bakıldığında 6,1 inç büyüklüğünde ve 1080*2240 çözünürlüğüne sahip.

Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olmakla beraber Kirin 970 yonga setiyle güçlendirilmiştir.

Dünyada bir ilk olma özelliğine sahip

Diğer telefonlardan farklı olan ve dünya da bir ilk olma özelliğine sahip olarak telefon 3 kameraya sahip. Arkasında 3 kameraya sahip Huawei P20 Pro’nun kamera özellikleri sırasıyla, 40MP, diğeri 20MP ve sonuncu kamera ise 8MP. En yüksek çözünürlüğe sahip olan 40MP’lik kamera ise f/1.8 diyafram açısına sahipliğinde diğeri ise 20MP’lik kamera da ise f/1.6 diyafram açısında en son olarak 8MP’lik kamera da ise f/2.4 diyafram açılığında.

Rakiplerini geride bıraktı

Huawei son amiral gemisinin sahip olduğu üçlü kamera seti ile rakiplerinden piyasanın en güçlüsü iPhone X’den %61, Galaxy S9’dan ise %22 oranında daha geniş piksel büyüklüğüne sahip. Aynı zamanda dünyanın en önemli derecelendirmesine olan DxOMark’ın puanlandırmasında 109 puan alan Huawei P20 Pro rakiplerini geride bırakarak üst sıraya geldi.

Huawei son modellerinden biri olan P20 ile 102 puan alarak ikinci sıraya geldi. 99 puanla zirvede olan Galaxy S9 Plus üçüncü sıraya gerilemiş oldu. 97 puanı ile iPhone X ise rakiplerinden geride kalarak dördüncü sıraya geldi.