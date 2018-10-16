Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı

Çinli dev teknoloji markası Huawei, bugün yaptığı dev organizasyonla yeni cihazlarını ilk kez dünya ile paylaştı.

Güncellenme 16 Ekim 2018 17:40

Huawei, yeni mobil cihazlarını gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte sahneye çıkardı. Dünyada bir ilk olarak 7 nm işlemci ile üretilen Kirin 980’den gücünü alıyor alacak Mate 20 Pro, 6.39 inç boyutu ile AMOLED ekran üzerinde kuruluyor. Ekran çözünürlüğü olarak 1440*3120 sahip, 10:5:9 en boy oranına sahip.

Farklı çözünürlük seçenecekleri

3D yüz algılama teknolojisinin yanı sıra 24 megapiksel ön kamera kurulumu ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Üçlü kamera kurulumu ve kamera özellikleri ön plana çıkan Mate 20 Pro, 40 MP, 20 MP ve 8 MP çözünürlüklerine sahip olacak.

8 MP geniş açıya sahip kamera sensörü

40 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın f/1.8 diyafram aralığına sahip olduğu belirtiliyor. Ana kemaraya eşlik eden diğer kameraların ise 20 MP f/2.4 diyaframa sahip telefoto, 8 MP geniş açıya sahip kamera sensörü de bulunuyor.

Hızlı şarj imkanı

Her bakımından kullanıcılarına kaliteli bir kullanım sunacak olan yeni amiral geminin gücü 4,200 mAh kapasiteli bataryası bulunuyor. Aynı zamanda Huawei, kullanıcılarına 40W’lık hızlı şarj imkanını da sunuyor. Bugün paylaşılan son rapora göre ise yeni cihazın şarjı 30 dakikalık sürede yüzde 0’dan yüzde 70’e çıkarıldı.

Suya ve toza karşı dirençli

Huawei’nin son amiral gemisini IP68 sertikası ile birlikte suya ve toza karşı dirençli olacak. Aynı zamanda yeni modelin 189g ağırlığında 8.6 mm kalınlığa sahip olacağı ilan edildi. Mate 20 modelinin bağlantı kısmında Bluetooth 5.0, NFC ve LTE özelliklerine de sahip olacak. Cihaz EMUI 9.0 tabanlı Android 9.0 Pie güncellemesi ile birlikte kullanıcı ile buluşacak.